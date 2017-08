Real Estate Sales in Lexington for June 2017

Here are all of the real estate sales in Lexington, Kentucky as listed by the Fayette County PAV office from June 2017.

40502

May 30 1237 INDIAN MOUND RD $890,000

May 23 3055 CLAIR RD $725,500

May 30 145 ROMANY RD $639,500

May 30 1181 INDIAN MOUND RD $489,000

May 26 204 CATALPA RD $464,000

May 22 156 MCDOWELL RD $400,000

May 31 3237 PEPPERHILL RD $350,000

May 31 1005 CRAMER AVE $350,000

May 25 795 ROBIN RD $318,500

May 26 174 BASSETT AVE $290,000

May 31 303 OWSLEY AVE $222,000

May 31 104 IRVINE RD UNIT 3 $210,000

May 26 129 ST WILLIAM DR $118,000

May 31 1113 TURKEY FOOT RD UNIT 5 $112,000

May 31 840 MALABU DR UNIT 210 $60,000

40503

May 26 3454 RABBITS FOOT TRL $554,000

May 30 140 CHEROKEE PARK $420,000

May 30 2435 HEATHER WAY $339,000

May 31 300 ARCADIA PARK $287,000

Jun 02 515 WOODBINE DR $285,000

May 31 330 GLENDOVER RD $266,000

May 26 3245 TUDOR DR $262,000

May 30 287 WINN WAY $195,000

May 25 674 SHERIDAN DR $140,000

May 30 3366 POST RD $121,000

May 31 182 REGENCY POINT PATH $115,000

40504

Mar 24 1113 THE LANE $341,000

Apr 14 1781 HEADLEY GREEN $280,000

May 26 1668 LINSTEAD DR $271,000

May 22 1681 LINSTEAD DR $266,000

May 25 909 MASON HEADLEY RD $205,000

May 25 2019 WEYBRIDGE CT $185,000

May 25 2124 OLEANDER DR $145,000

May 25 118 WOODFORD DR $137,900

May 23 3221 ALEXANDRIA CT $130,279

May 25 629 GOLFVIEW DR $94,000

May 36 727 SPRING MEADOWS DR $85,000

May 31 228 LONDONDERRY DR $79,900

May 23 108 CISCO RD $72,900

May 31 750 SHAKER DR UNIT 428 $72,000

May 26 1281 VILLAGE DR UNIT A 6 $20,000

May 29 1281 VILLAGE DR UNIT D 4 $16,000

May 16 1281 VILLAGE DR UNIT D 7 $13,000

40505

May 25 2090 OLD PARIS RD $276,000

May 25 701 HENRY CLAY BLVD $205,000

May 20 280 SWIGERT AVE $192,500

May 22 824 HENRY CLAY BLVD $180,000

Jun 01 1845 GAYLE CIR $156,000

May 23 1705 LINDY CT` $150,000

May 26 1645 CLAYTON AVE $145,500

May 25 1657 LIBERTY RD $145,000

Jun 01 2056 CORIANDER LN $130,000

May 16 1845 GAYLE CIR $128,000

May 22 619 KINGSTON RD $125,000

May 31 2221 CURTISWOOD DR $118,000

May 19 1823 MARLBORO DR $117,500

May 15 463 ANNISTON DR $117,000

May 25 2307 NANCY LN $109,000

Jun 01 351 SIERRA DR $108,500

May 15 2032 NEW ORLEANS DR $108,000

May 30 612 WALDO WAY $108,000

May 19 1931 SPRING STATION DR $106,000

May 26 418 MEADOW PARK $99,500

May 31 445 MORGAN AVE $96,000

May 02 2020 EASTLAND PKWY $77,000

Jun 01 1852 ARUNDEL DR $75,000

May 22 927 MARCELLUS DR $72,500

May 25 828 WARFIELD PL $61,000

May 19 477 SHAFTSBURY RD $45,000

Jun 01 1011 BRYAN AVE $12,000

40508

Jun 02 389 S UPPER ST UNIT 2 $337,500

May 26 514 MICHIGAN ST $285,000

May 26 222 MIDLAND AVE UNIT 2101 $274,900

May 26 615EMAINST UNIT4 $209,000

May 26 585 S UPPER ST UNIT 105 $179,500

May 31 584 DOUGLAS AVE $130,000

May 26 473 N MARTIN LUTHER KING BL $112,000

May 16 148 EDDIE ST $51,684

May 31 414 CHESTNUT ST $40,000

May 25 621 ELM TREE LN $30,000

Jun 01 455 ROOSEVELT BLVD $21,000

40509

May 24 2521 CARDUCCI ST $619,484

May 12 3776 JAMAICA CT $610,000

May 19 547 GINGERMILL LN $603,000

May 19 3765 HORSEMINT TRL $574,900

May 31 1153 SHEFFIELD PL $533,000

May 19 513 SUNDROP PATH $525,000

May 18 1121 CHETFORD DR $485,000

May 16 1112 ANDOVER FOREST DR $475,000

May 22 3605 GINGERMILL CT $470,000

May 23 3049 BLACKFORD PKWY $399,900

May 24 2433 ROCKMINSTER RD $365,500

May 23 256 HANNAH TODD PL $357,500

May 30 520 LAKE VALLEY DR $355,000

May 24 312 HAYS BLVD $350,000

May 18 693 MAIDENCANE DR $349,000

May 25 4112 LOCHMERE LOOP $328,313

May 24 4433 HOLMES WAY $327,500

May 31 901 STAR SHOOT PKWY $310,000

May 19 3137 OAKHURST LN $309,500

Jan 16 2269 SHAKER RUN RD $302,000

Jun 02 4144 STARRUSH PL $300,000

May 30 3522 TRANQUILITY PT $297,938

May 24 1106 HADDRELL PT $297,743

May 19 4649 LARKHILL LN $297,128

May 22 1057 CRIMSON CREEK DR $297,000

May 26 1061 CRIMSON CREEK DR $296,000

May 30 1629 CORNELIUS TRCE $294,770

May 31 2676 FLYING EBONY DR UNIT 08 $290,000

Jun 01 3617 POLO CLUB BLVD $281,000

May 30 3333 SWEET CLOVER LN $280,000

May 12 3360 LAWSON LN $279,000

May 24 1033 STAR SHOOT PKWY $278,900

May 26 4037 CASTLEBRIDGE LN $275,000

Jun 02 3417 SWEET CLOVER LN $272,500

Jun 02 225 HANNAH TODD PL $269,900

May 19 3717 SUNFLOWER ST $265,000

May 24 3229 TOLL GATE RD $265,000

May 18 2109 SPRULL WALK $245,866

May 22 1152 STONECROP DR $245,000

May 26 3328 MATHERN TRL $244,000

May 18 3608 WILLOW SPRING $244,000

May 13 741 CADEN LN $235,000

May 19 1257 PASSAGE MOUND WAY $232,000

May 12 641 VONBRYAN TRCE $231,000

May 27 1017 BRYCE PT $229,000

May 19 4508 LARKHILL LN $226,000

May 22 3760 SUNFLOWER ST $220,000

May 24 2184 MILLSTONE WAY $217,280

May 31 3748 POLO CLUB BLVD $215,000

May 31 3808 CAYMAN LN $195,000

Jun 02 3755 SUNFLOWER ST $195,000

May 22 4005 REAL QUIET LN $185,000

May 26 1255 MORNING SIDE DR $179,000

\May 23 2540 TREELINE WAY $176,000

May 22 4037 REAL QUIET LN $175,000

May 22 3212 TOLL GATE RD $173,500

May 15 1129 MORNING SIDE DR $167,000

May 19 1452 PLEASANT RIDGE DR $166,500

May 30 3152 ROUNDWAY DOWN LN $165,800

May 22 621 SMUGGLERS NOTCH DR $157,500

May 19 2383 STONEWOOD LN $156,250

May 26 1312 RED STONE DR $153,000

May 16 2622 CALGARY $151,000

Jun 01 804 BURKEWOOD DR $150,000

Jun 01 856 REVERE RUN DR $146,000

May 31 2308 INDEPENDENCE CT $143,000

May 12 1169 COLORADO RD $142,500

May 31 2633 CRYSTAL FALLS RD $139,500

Jun 02 772 NICKWOOD TRL $135,000

May 30 3393 PUEBLO CT $135,000

May 30 2709 CHELSEA WOODS CT $110,000

May 30 477 CHELSEA WOODS DR $110,000

May 24 3205 REUBEN LN $73,628

May 22 3501 POLO CLUB BLVD $67,500

May 22 3505 POLO CLUB BLVD $67,500

May 31 3509 POLO CLUB BLVD $67,500

May 03 167 HEDGEWOOD CT $43,000

40511

May 24 2780 KEARNEY CREEK LN $314,000

May 22 3097 OUR TIBBS TRL $265,986

May 31 2941 TOWN BRANCH RD $254,000

Apr 27 2832 KEARNEY CREEK LN $238,000

Jun 02 2517 MORAY PL $237,990

May 26 2893 OUR TIBBS TRL $207,000

Jun 01 2924 OUR TIBBS TRL $199,900

May 31 2344 LONAN CT $192,000

May 22 2344 LONAN CT $192,000

May 31 2921 OUR TIBBS TRL $191,500

May 24 2829 BURNT MILL RD $190,000

May 23 345 SILVER CREEK WAY $180,000

May 30 2901 OUR TIBBS TRL $178,341

May 31 733 NEWTOWN SPRINGS DR $176,700

May 25 257 BLACK WATER LN $174,580

May 26 2465 ROCKAWAY PL $159,900

May 30 213 WHITE OAK TRCE $158,000

May 31 3053 NEW RIVER PL $147,000

May 26 3049 CADDIS LN $145,000

May 22 328 VALLEY BROOK DR $145,000

May 24 228 230 BOILING SPRINGS DR $140,000

May 31 1904 MILLBANK RD $135,000

May 25 2353 LONAN CT $133,000

May 26 3133 DALY PL $121,000

May 31 2312 REMINGTON WAY UNIT 3 $120,000

May 03 2269 PRESCOTT LN $115,000

May 31 2312 REMINGTON WAY UNIT 1 $117,000

May 30 341 SCOTTSDALE CIR $111,000

May 26 360 SCOTTSDALE CIR $109,900

May 26 401 ST JOHN CT $98,500

May 30 1986 KNIGHT LN $94,900

May 31 907 WAVERLY DR $92,000

Jun 02 1856 RITTENHOUSE CT $55,000

40513

May 31 2601 MCCAW CT $405,000

Jun 01 4928 WAYNES BLVD $359,600

May 19 3605 COTTAGE CIR $174,900

40514

May 31 2321 ARMATURE CT $363,340

May 26 816 SUNNY SLOPE TRCE $302,000

May 31 1444 COPPER GLEN DR $265,000

May 26 3805 LANDRIDGE DR $245,000

May 30 4805 DRESDEN WAY $230,000

May 31 4808 MANDARIN PL $227,900

May 24 3905 YELLOWWOOD TRCE $200,000

May 26 1132 BAY MEADOWS DR $185,000

May 31 3917 PINE RIDGE WAY $174,500

May 26 580 NEWBURY WAY $170,000

May 23 3917 WINTHROP DR $160,200

May 25 4241 STEAMBOAT RD $159,900

May 31 3861 BOSTON RD $155,000

40515

May 25 3881 BRANHAM PARK $820,000

Apr 13 469 WESTON PARK $469,900

May 19 2129 LEAFLAND PL $436,000

May 31 2220 CASCADE WAY $430,000

May 24 3903 WENTWORTH PL $325,000

May 26 921 SENECA PARK $310,000

May 30 1079 ROCKBRIDGE RD $299,000

May 26 461 MANITOBA LN $290,970

Jun 01 717 CLAYVIS CT $280,000

May 30 460 MADISON POINT DR $280,000

Jun 02 392 MANITOBA LN $277,000

May 30 4572 LONGBRIDGE LN $270,000

May 19 4761 WINDSTAR WAY $268,000

Apr 24 1057 DUVAL ST $263,000

Jun 01 3636 HARTLAND PARKSIDE PL $260,000

May 30 4840 CLIFFORD CIR $250,000

May 24 4016 KENESAW DR $234,000

May 31 2357 GOLDEN OAK DR $215,000

May 30 3420 SQUIRE OAK DR $198,000

May 22 3449 W EDGEBROOK DR $195,000

May 26 4309 CREEK VALLEY WAY $191,583

May 26 4421 LANCASTER CT $191,000

May 31 448 450 WOODVIEW DR $190,000

May 31 1381 THE KINGS CT $160,000

May 31 3504 CALERA CT $157,000

May 26 3253 HUNTERS POINT DR $149,983

May 30 329 SQUIRES RD $145,000

May 25 1313 AMHERST DR $142,000

May 23 3220 CADDO LAKE CT $136,000

May 26 4021 JFD CT $127,000

May 25 3420 COLONNADE DR $126,500

Jun 01 2917 MT MCKINLEY WAY $116,000

May 25 3208 TETON CT $114,000

May 31 3474 BUCKHORN DR $99,900

May 25 1396 HARTLAND WOODS WAY $96,500

May 31 3444 WOODSPRING DR $91,000

May 24 1412 HARTLAND WOODS WAY $85,000

May 16 3067 PIMLICO PKWY $80,000

May 26 904 SCOWBYFIELDS DR $64,900

40516

May 30 312 PREAKNESS DR $95,000

May 25 309 TURFWAY DR $70,000

40517

Jun 02 276 CHIPPENDALE CIR $275,000

May 31 1117 NARROW LN $209,000

May 26 1033 WHITEHALL PL $189,900

May 31 1432 JOCASTA DR $163,500

May 26 1110 JONESTOWN LN $128,700

May 26 1316 DALE DR $99,900

May 26 1397 TRENT BLVD $88,000

Subscribe to the Ace e-dition for Lexington news, arts, culture, and entertainment, delivered to your inbox every Thursday morning.